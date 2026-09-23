Alarma por desempleo récord en cinco años: Cámara exige plan de emergencia e inversión pública al Ejecutivo

En una sesión especial solicitada por la oposición, la Cámara de Diputados analizó la grave situación de desempleo que enfrenta el país, cuya tasa alcanzó un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años.

Durante el debate, la oposición cuestionó los efectos de las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de su mandato, en marzo de 2026, las que, a su juicio, habrían contribuido a la destrucción de empleo formal y al deterioro de las condiciones de vida de las familias chilenas.

En representación de los solicitantes, intervino la diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, quien señaló que, de acuerdo con las cifras oficiales, actualmente hay 177 mil personas menos trabajando en Chile que al momento de asumir el actual Gobierno.

En ese contexto, la parlamentaria planteó que, si bien el Ejecutivo habla de una emergencia, “gobierna como si no hubiera ninguna”, y sostuvo que las medidas informadas por el Gobierno son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Asimismo, cuestionó la falta de estimaciones oficiales sobre la creación neta de empleo formal y la ausencia de un plan de emergencia proporcional a la situación actual.

Yeomans también señaló que modificar la distribución de las jornadas laborales contempladas en la ley de 40 horas, una de las principales iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, no implica necesariamente la contratación de más trabajadores.

Por ello, demandó un diagnóstico oficial sobre la situación del mercado laboral, junto con la presentación de medidas concretas para revertir el desempleo.

MINISTRO DEL TRABAJO

En representación del Ejecutivo, intervino el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien sostuvo que el aumento del desempleo responde a una tendencia que se arrastra desde hace más de una década, en un contexto de crecimiento económico estancado.

Entre los factores que inciden en la actual situación, mencionó el aumento de los costos laborales, la debilidad de la demanda interna, el encarecimiento de los combustibles y su impacto en la inflación, además de una menor producción minera.

“Para el empleo se necesita volver a crecer. Las perspectivas para el próximo año son mejores, pero se requiere más para superar la crisis”, dijo.

En esa línea, Rau destacó diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la flexibilización de las 40 horas, los contratos por hora para ajustar la jornada laboral, los subsidios a la contratación y el desarrollo de programas del Sence.

También mencionó la inversión en vivienda y el desarrollo de futuras obras públicas como parte de las acciones orientadas a impulsar la actividad económica y la generación de empleo.

RESOLUCIONES

Tras la exposición del secretario de Estado, la Sala aprobó un total de ocho resoluciones, mediante las cuales se solicita al Ejecutivo adoptar diversas medidas para enfrentar el desempleo y promover la recuperación del mercado laboral.

Entre las propuestas destaca el desarrollo de un programa de recuperación de la inversión pública, junto con el fortalecimiento del subsidio unificado al empleo.

Asimismo, se solicita ejecutar a la brevedad el Plan de Emergencia Laboral Para la Construcción, que contempla una inversión cercana a los 200 millones de dólares, orientada a la generación de 200 mil empleos durante el presente año.

Las resoluciones también apuntan a focalizar las medidas en jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, mediante una estrategia integral que combine la protección social con la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, se plantea la necesidad de considerar las características y necesidades particulares de las distintas regiones del país, con el objetivo de que las medidas respondan a las realidades de cada territorio.

PURANOTICIA