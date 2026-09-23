Investigan violento secuestro de comerciante en Independencia: sujetos armados la abandonaron en Colina

La PDI investiga el secuestro de una mujer de nacionalidad peruana, propietaria de una botillería ubicada en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la noche en calle Enredaderas, donde, de acuerdo con el relato de testigos, la víctima fue subida por la fuerza a un vehículo por cuatro sujetos mientras se encontraba cerrando su local.

Posteriormente, la mujer fue abandonada en la comuna de Colina, lugar donde recibió atención en un centro asistencial. Hasta el momento, se desconocen mayores antecedentes respecto de las circunstancias del secuestro y el paradero de los responsables.

El caso fue confirmado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que instruyó diligencias a la BIPE Antisecuestro de la PDI para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los involucrados.

Según los antecedentes preliminares entregados por testigos, los sujetos se encontraban armados, actuaron a rostro cubierto y ejercieron extrema violencia contra la víctima durante el ataque.

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