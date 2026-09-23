Tragedia en Quinta Normal: niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso

Otro niño murió tras caer desde un departamento, esta vez en Quinta Normal, tan solo tres días después de un hecho similar registrado en el barrio Franklin de Santiago.

Este nuevo caso ocurrió en un edificio ubicado en la calle Poeta Pedro Prado, donde un menor de 12 años murió tras caer desde el décimo piso del inmueble.

Según se informó, el menor estaba solo con una hermana de 15 años, mientras que su madre y su padrastro se encontraban trabajando.

El caso fue informado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal Javier Mayer informó que "estamos realizando las primeras diligencias que tienen que ver con determinar cómo ocurren los hechos y si hay intervención de terceros o no".

Este caso se suma al ocurrido en la tarde del domingo 20 de septiembre en un edificio de San Diego con General Gana, en el barrio Franklin, donde un niño de 9 años cayó desde un departamento ubicado en el noveno piso.

PURANOTICIA