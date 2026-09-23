Desconocidos acribillan a narco investigado por amenazar a la Alcaldesa de Lo Espejo

La Fiscalía ECOH y la PDI iniciaron la indagatoria por el homicidio a balazos de un conocido narco de la comuna de Lo Espejo, quien a su vez era investigado por un supuesto intento de asesinato de la alcaldesa Javiera Reyes.

El jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Robert Briones, confirmó sobre este sujeto, identificado como Héctor Aladino Cárdenas Venegas, 45 años, alias "el Poroto", que "hay varias investigaciones en desarrollo, pero en este momento es víctima".

Cárdenas fue atacado por desconocidos cuando salía en vehículo desde su domicilio ubicado en el sector de calle 21 Sur con Seis Poniente, población José María Caro. Sus familiares lo trasladaron a un recinto asistencial, donde se confirmó su muerte.

El subprefecto Briones confirmó que "la víctima, una persona de 45 años, iba saliendo de su domicilio en un vehículo particular, instante en que es abordada por sujetos desconocidos, quienes, provistos con armas de fuego, proceden a dispararle en reiteradas ocasiones".

Añadió que "fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron hasta el consultorio Julio Acuña Pinzón, donde falleció. Es conocido en el sector, pero en este momento la Brigada de Homicidios está investigando como víctima a esta persona".

También informó que tras la revisión del cuerpo, se verificó que "tiene bastantes impactos balísticos, alrededor de ocho, y en el sitio del suceso también tenemos abundante evidencia balística, alrededor de 8 a 10 que estamos investigando".

Cabe hacer presente que las amenazas de muerte a la alcaldesa Reyes comenzaron luego de que la municipalidad ordenara, en enero pasado, la demolición de un club deportivo dirigido por Héctor Cárdenas Venegas debido a las actividades de narcotráfico vinculadas al recinto.

En esas circunstancias, el sujeto habría ofrecido $100 millones por asesinar a la jefa comunal, quien presentó la denuncia por amenazas de muerte en febrero y la PDI inició la investigación.

PURANOTICIA