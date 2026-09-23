Compañero de trabajo descubrió cadáver por una ventana en San Bernardo: PDI confirmó que muerte se trató de un homicidio

La PDI confirmó que el hallazgo de un cadáver en San Bernardo corresponde a un homicidio, y que la víctima es un ciudadano ecuatoriano de 36 años, en situación irregular en el país, quien presenta heridas con arma blanca en la espalda.

El crimen quedó al descubierto en una vivienda de calle Alfonso Donoso, hasta donde concurrió un compañero de trabajo, preocupado por su ausencia. Al no obtener respuesta en la puerta, miró por una ventana y observó el cuerpo tendido en el piso.

Carabineros concurrió al lugar, verificó el hallazgo y dio cuenta a la Fiscalía Metropolitana Occidente. A su vez, el Ministerio Público dejó la investigación del caso a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó peritajes en el lugar.

La subcomisaria Marcela Donaire, de la BH Metropolitana, indicó que "se concurrió a un domicilio ubicado en Alfonso Donoso, por cuanto en el lugar, al interior de una vivienda, se encontraba una persona fallecida producto de un homicidio".

A ello añadió que "se están realizando diversas diligencias para establecer la criminodinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado".

(Imagen: 24 Horas)

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