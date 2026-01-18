Tragedia en Lirquén: incendio forestal destruye casi por completo la Villa Italia

Los incendios forestales descontrolados que afectan a la provincia de Concepción han provocado una de las emergencias más graves de los últimos años, dejando miles de personas evacuadas y un número aún no determinado de damnificados, mientras las pérdidas materiales siguen en proceso de evaluación.

Uno de los sectores más golpeados por el avance del fuego es Lirquén, específicamente la Villa Italia, donde las llamas se propagaron con tal intensidad que el barrio quedó prácticamente arrasado, evidenciando la magnitud de la catástrofe.

En el lugar, viviendas y vehículos fueron reducidos a cenizas, dejando a familias completas sin hogar y enfrentadas a un escenario de devastación total. La rapidez con que avanzó el incendio impidió, en muchos casos, rescatar pertenencias o implementar medidas de resguardo.

La situación que vive Villa Italia se replica en otros puntos de la provincia, configurando una tragedia sin precedentes recientes, que ha tensionado los sistemas de emergencia y ha generado un profundo impacto social en las comunidades afectadas.

Mientras continúan las labores de control del siniestro y la asistencia a los damnificados, las autoridades mantienen los llamados a respetar las evacuaciones preventivas, advirtiendo que el fuego sigue representando una amenaza activa para sectores poblados de la región.

PURANOTICIA