Tragedia en La Florida: niña de un año y cuatro meses muere tras ser atropellada por su padre

Una niña de un año y cuatro meses falleció en horas de la tarde del viernes tras ser atropellada por su padre en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

El hecho en calle Pillán con Gerónimo de Alderete, donde un hombre, de 55 años, llegó junto a su esposa e hija para dejarlas en la casa de su suegra, momento en que al dar marcha atrás termina atropellando a la menor.

La niña fue trasladada hasta el Hospital de La Florida, confirmándose su fallecimiento a eso de las 21:55 horas, producto de la gravedad de las lesiones.

El capitán Germán Pardo, subcomisario de la 61 Comisaría La Florida, señaló que de acuerdo al testimonio del padre, "fue un descuido, porque él fue solamente a dejar a la menor y a su esposa. Y, lamentablemente, al retirarse, la menor se escapó por un por un costado y fue atropellada por el padre".

El teniente Felipe Lorca, de la Prefectura SIAT, detalló que han realizado diversas diligencias en este caso, como pericia mecánica, levantamiento polimétrico y entrevista de testigos.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar las diligencias pendientes en este caso.

PURANOTICIA