Carabineros detiene a tres jóvenes y recupera tres vehículos robados en Lo Prado

Carabineros de la 44ª Comisaría Lo Prado detuvo a tres sujetos por los delitos de orden vigente y porte de elementos para cometer ilícitos.

Mientras personal SIP realizaba la revisión de cámaras de televigilancia y los partes policiales asociados a los últimos robos, personal policial realizó patrullajes por las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, encontrando los vehículos con encargo vigente por robo con intimidación.

Los detenidos son tres jóvenes de 19, 18 y 17 años. El mayor mantiene dos órdenes vigentes por los delitos de robo con violencia y receptación de vehículo motorizado. El de 18 cuenta con antecedentes penales, sin nada vigente, mientras que el de 17 años, mantiene antecedentes policiales y una orden vigente por amenazas.

Los tres imputados quedaron a disposición del Ministerio Público. Los individuos pasarán a segundo control de detención en el Centro de Justicia.

Además de la detención de los tres jóvenes, el procedimiento de Carabineros permitió la recuperación de tres vehículos con encargo vigente por el delito de robo con intimidación, dinero en efectivo y especies de las víctimas.

PURANOTICIA