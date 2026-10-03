PDI desarticula banda que traficaba cocaína hacia Hong Kong desde Santiago

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI incautaron más de 6 kilos de clorhidrato de cocaína y detuvieron a cuatro personas en la comuna de Recoleta. La droga sería enviada al continente asiático mediante vuelos comerciales.

La "Operación Oriente" permitió detectar y neutralizar una remesa de 6 kilos 260 gramos de clorhidrato de cocaína, la que sería enviada hacia Hong Kong, vía Turquía, utilizando vuelos comerciales con origen en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

Según indicó el subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Briant Aeropuerto de la PDI, la organización internaba la droga al país a través de pasos no habilitados en la frontera norte, para posteriormente trasladarla hasta la Región Metropolitana, donde era acopiada y preparada para su envío mediante distintos métodos de ocultamiento, entre ellos, maletas modificadas con doble fondo.

Como resultado del proceso investigativo fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad peruana, quienes mantenían situación migratoria regular en el país.

En el marco del procedimiento se efectuó además la entrada y registro a un inmueble ubicado en la comuna de Recoleta, donde fueron incautados clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos destinados a la dosificación de sustancias ilícitas.

Respecto de los detenidos, uno de ellos mantiene una notificación roja vigente de Interpol, emitida por la República del Perú el 25 de agosto de 2025, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

PURANOTICIA