Tragedia en Estación Central: hombre muere baleado tras el robo de su auto

Un hombre murió baleado la mañana de este sábado en Estación Central, Región Metropolitana, tras ser víctima de un intento de robo de su automóvil.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Las Rejas, cuando la víctima llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo rojo.

Según información de T13, dos sujetos lo interceptaron con la aparente intención de sustraerle el auto. El hombre habría arrojado las llaves e intentado huir, pero fue baleado por los antisociales.

Vecinos del sector acudieron rápidamente para prestarle ayuda y llamaron a una ambulancia, que nunca llegó. Ante la falta de respuesta, decidieron trasladarlo por sus propios medios a una clínica. Sin embargo, debido a los impactos balísticos, el hombre falleció.

Los residentes del lugar relataron que comenzaron a contactar a Carabineros y servicios de emergencia, tras la tragedia, pero no obtuvieron respuesta efectiva durante más de 30 minutos.

