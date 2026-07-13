Tragedia en Colina: menor de 12 años muere en incendio y su hermana de 3 permanece desaparecida

Un menor de 12 años falleció y su hermana de 3 años permanece desaparecida tras un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

Por causas que aún son materia de investigación, las llamas se originaron en un inmueble ubicado en la intersección de calle Puerto de Palos con Rodrigo de Triana, en la Villa Las Américas, propagándose posteriormente a otras viviendas del sector.

Sobre la emergencia, el coronel de Carabineros, Cristian Morgenstern, informó que "tenemos contabilizado por el momento 12 casa habitaciones, las cuales eran casas que se encontraban pareadas".

La autoridad policial agregó que "ya hemos dado con el hallazgo de un niño y nos falta un niño que nos falta ser encontrado. Estamos hablando de dos menores de edad".

Por su parte, el fiscal Felipe Olivare señaló que "pasada las 4 de la madrugada en la Villa Las Américas se provoca un incendio, al aparecer por un sobrecalentamiento de un calefactor".

Asimismo, el persecutor confirmó "la muerte de una persona que aún no se puede identificar, pero todo hace indicar que sería un menor de edad de 12 años".

Finalmente, Olivare indicó que "aún está desaparecida su hermana, una menor de 3 años", mientras continúan las labores de búsqueda en el lugar para dar con el paradero de la niña.

PURANOTICIA