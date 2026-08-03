Alcalde de Providencia anuncia querella por homicidio frustrado tras ataque a balazos contra patrulleros

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, anunció que la Municipalidad presentará una querella por homicidio frustrado contra el grupo de delincuentes armados que la noche del domingo disparó contra patrullas de Seguridad Providencia durante una persecución, tras asaltar una tienda de la comuna.

“Vamos a poner una querella por homicidio frustrado contra estos delincuentes. Los vamos a perseguir hasta encontrarlos porque no puede ser impune cometer este tipo de delitos. En Providencia tenemos más de mil cámaras y eso significa que si alguien comete un delito, no le va a salir gratis”, afirmó.

El anuncio se realizó luego del ataque que la noche del domingo afectó a patrullas de Seguridad Providencia durante la persecución de un grupo de delincuentes armados que, tras asaltar una tienda de la comuna, dispararon contra los equipos municipales mientras intentaban escapar.

El jefe comunal hizo un llamado al Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia de Carabineros en Providencia, señalando que la comuna recibe diariamente a cerca de dos millones de personas, muy por sobre su población residente.

"Necesitamos más Carabineros en las calles de Providencia. Los municipios no tienen las atribuciones de las policías y necesitamos más contingente policial para enfrentar este tipo de hechos", sostuvo.

Además, planteó fortalecer la coordinación entre municipios, policías y concesionarias de autopistas para evitar puntos ciegos durante las persecuciones.

En ese contexto, propuso integrar las cámaras de las autopistas con las centrales de televigilancia municipales y fortalecer las herramientas tecnológicas que permitan mantener el seguimiento de los delincuentes cuando abandonan la comuna.

Finalmente, el alcalde destacó la labor de los funcionarios de Seguridad Providencia, quienes acudieron rápidamente tras recibir el llamado de emergencia al 1414 e iniciaron la persecución del vehículo utilizado por los delincuentes, un automóvil de alta gama que mantenía encargo vigente por robo y cuyos ocupantes continúan siendo intensamente buscados por las policías.

"Quiero agradecerles a nuestros equipos, que están siempre disponibles y dispuestos a ayudar para que haya mayor seguridad en la comuna", cerró.

(Imagen: Providencia)

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