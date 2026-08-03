Detienen a siete personas e incautan más de 10 mil cajas de cigarrillos de contrabando en Melipilla

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Melipilla, personal especializado del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros se desarrollaron diligencias investigativas por el delito de contrabando de cigarrillos, a raíz de una denuncia recibida el fin de semana.

Los antecedentes fueron proporcionados por una particular, quien informó que un grupo de individuos estaría almacenando y comercializando cigarrillos de contrabando al interior de una parcela ubicada en la comuna de Melipilla, donde además mantendrían un camión cargado con dichas especies.

Conforme a los antecedentes reunidos durante la investigación, el fiscal de turno gestionó ante el Juzgado de Garantía de Melipilla una orden judicial de entrada, registro e incautación respecto del inmueble investigado.

En cumplimiento de dicha resolución judicial, durante la madrugada del sábado, y a contar de las 02:30 horas, personal del Departamento O.S.9, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), ejecutó el ingreso al inmueble ubicado en la comuna de Melipilla, desarrollando un operativo destinado a neutralizar la actividad ilícita e incautar las especies asociadas al delito investigado.

Como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9, con el apoyo operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), se logró la detención de siete imputados, todos mayores de edad, quienes fueron sorprendidos al interior del inmueble mientras descargaban desde un camión una importante cantidad de cigarrillos de contrabando, conforme a la información obtenida durante el proceso investigativo.

Asimismo, durante el procedimiento se incautó un camión utilizado para el transporte de las especies y una importante cantidad de cigarrillos de contrabando, contenidas en más de 10 mil cajas, las cuales mantenían 50 cartones cada una.

Los imputados fueron trasladados hasta la 24.ª Comisaría de Carabineros de Melipilla, quedando a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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