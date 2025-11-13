Tragedia en centro de rehabilitación de alcohol y drogas de Buin: adolescente de 15 mató de una puñalada a joven de 19 años

Un adolescente de 15 años asesinó de una puñalada a un joven de 19 al interior de un centro de rehabilitación de alcohol y drogas de la comuna de Buin.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este miércoles 13 en el sector de los quinchos del recinto «Cree en ti», ubicado en camino Los Guindos.

Por causas que se investigan, el menor de edad agredió con arma blanca a la víctima y le provocó una lesión grave, por lo que fue trasladado al Hospital de Buin.

Pasada la medianoche se confirmó en dicho recinto asistencial el fallecimiento del joven, mientras que el atacante fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público..

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el hospital, tras inspeccionar el cuerpo de la víctima, el subcomisario Felipe Ortiz, de la BH Metropolitana, señaló que "en el examen externo se verificó que mantenía una lesión cortante, producida al interior de un centro de rehabilitación".

PURANOTICIA