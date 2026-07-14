Trabajadores portuarios acusan "nula voluntad" del Gobierno y mantiene movilización por pensiones de gracia

La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) denunció una "nula voluntad" del Gobierno para resolver sus demandas y anunció que mantendrá la movilización por el pago del programa anual de 250 pensiones de gracia.

A través de una declaración pública, la Conatraport afirmó que “han transcurrido ya tres semanas desde que la Subsecretaría del Interior nos señalara que, para continuar accediendo al beneficio social de las pensiones de gracia, los trabajadores y trabajadoras debían pertenecer a una Confederación determinada”.

La organización agregó que “esta exigencia resulta especialmente grave, considerando que durante los meses y años anteriores, bajo distintos gobiernos, el proceso se desarrolló sin imponer como requisito la pertenencia a una organización sindical específica”.

Asimismo, sostuvo que "cuando hemos solicitado que esta nueva interpretación y exigencia sea entregada formalmente por escrito, la Subsecretaría del Interior se ha negado a hacerlo. De esta manera, una decisión que hasta la fecha no ha sido respaldada mediante un documento formal, jurídico y verificable ha terminado paralizando el proceso de entrega de este beneficio social".

En esa línea, el gremio indicó que “durante estas semanas hemos sostenido conversaciones con gremios empresariales, parlamentarios y representantes de otros ministerios. Desde distintos sectores se ha planteado la necesidad de que la Subsecretaría del Interior se siente en una mesa de diálogo que permita encontrar una solución seria, institucional y ajustada a derecho”.

Sin embargo, aseguró que “lamentablemente, en lugar de avanzar por ese camino, lo que hemos observado es un intento por debilitar y dividir la movilización, ofreciendo pensiones de gracia a un reducido número de sindicatos bajo la condición de que abandonen el movimiento”.

Además, recalcó que “si aquello es efectivo, estamos frente a una práctica que no contribuye a resolver el conflicto, sino que profundiza la desconfianza y genera nuevas interrogantes respecto de la forma en que una repartición pública está administrando un beneficio del Estado”.

La Conatraport también señaló que “las acciones de paralización que hemos realizado tienen precisamente como objetivo llamar la atención del Gobierno y lograr que la autoridad se siente a dialogar. Pero hasta ahora, el silencio y la indolencia son lo único que asoma y continúa. No hay diálogo. No hay una Mesa de Trabajo. No hay una respuesta formal. No se exhiben los documentos que supuestamente respaldan esta decisión”.

Finalmente, manifestó que “decenas de trabajadores y trabajadoras continúan esperando. Algunos de ellos presentan un grave deterioro de su salud después de décadas de trabajo, pero debido a una legislación insuficiente y obsoleta no logran acceder al reconocimiento de enfermedades profesionales ni a otros mecanismos adecuados de protección social”.

Por su parte, la Confederación Unión Portuaria de Chile, organización sindical con mayor presencia en el gremio y validada por el Gobierno para negociar, aclaró mediante un comunicado que no se mantiene movilizada y que no posee ninguna relación con la Conatraport.

PURANOTICIA