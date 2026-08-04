Ministro Quiroz valora despacho de la ley de Reconstrucción y asegura que "Chile comienza nuevamente a crecer"

Desde el Congreso, el titular de la cartera de Hacienda afirmó que "volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayor posibilidad de empleo a los jóvenes, adultos, hombres, mujeres".
El Gobierno celebró la aprobación en el Senado del mecanismo de compensación para los municipios por la exención de las contribuciones a los adultos mayores, el último artículo que faltaba por despachar del proyecto de Reconstrucción Nacional.
Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que "Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayor posibilidad de empleo a los jóvenes, adultos, hombres, mujeres".
Añadió que "es un camino que será persistente, pero con una dirección clara, y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento".
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"Es un día de optimismo, de mucha alegría, pero mañana seguimos trabajando, porque el trabajo que hay por delante es arduo, pero siempre por Chile y con el corazón bien puesto", agregó.
Por su parte, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado "para que esta reforma tan importante para el país hoy día culmine de manera exitosa, y culmine con la tranquilidad para los 344 municipios del país, en orden a que la compensación por la exención de contribuciones que se inicia el 2027 sea del 100%".
"Sabíamos que había un grupo importante y numeroso de alcaldes que no querían esta compensación, pero el Gobierno queda tranquilo porque, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde vivan, bajo la comuna que estén, van a recibir esos recursos. No obstante, sus alcaldes no lo querían. Nosotros pensamos en las personas, pensamos en la gente, y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga, por eso compensamos al 100%", enfatizó.
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