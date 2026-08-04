Incendio de gran magnitud afecta a una empresa química a un costado de la ruta 5 Norte en Quilicura

Un incendio de gran magnitud se registra la noche de este martes en instalaciones de la empresa Panimex en la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.

El siniestro se produce en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Sur, a un costado de la ruta 5 Norte.

Debido a la intensidad de la emergencia, Bomberos declaró una tercera alarma de incendio y solicitó el apoyo de un carro aljibe para reforzar las labores de combate de las llamas.

El incendio ha movilizado un amplio operativo debido a que Panimex es una empresa dedicada a la producción y comercialización de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico.

De acuerdo con testigos, las llamas superan los 10 metros de altura y durante la emergencia se han registrado múltiples explosiones al interior de la planta.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que habrían originado el siniestro.

PURANOTICIA