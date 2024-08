Trabajadores de Conaf inician paro acusando llegada masiva de "militantes o simpatizantes" del FRVS

Los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), agrupados en el Sindicato Nacional de Profesionales (Sinaprof), iniciaron un paro indefinido de actividades, exigiendo la salida del director ejecutivo del organismo, Christian Little.

También se sumó a la movilización el Sindicato de Trabajadores Conaf (Sitrem), quienes acusan una “pésima gestión” por parte de Little y su “camarilla”.

“Son personas traídas de afuera, que no tienen las competencias para trabajar en Conaf. Unas 30 personas, todas ligadas -ya sean militantes o simpatizantes- al Partido Regionalista Verde Social, el del ministro de Agricultura”, manifestaron.

Los trabajadores emplazaron al ministro Esteban Valenzuela para que le pida la renuncia a Christian Little. “Él tiene responsabilidad, está siendo investigado por el megaincendio de Valparaíso”, indicó Ricardo Heinsohn, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales (Sinaprof).

“Se ha hablado mucho durante este Gobierno de dialogar y defender los derechos de los trabajadores. Eso no se está dando, estamos manifestando nuestro descontento y así será hasta que se vaya el director ejecutivo de Conaf”, reiteró.

“Existen abusos, maltratos y despidos injustificados. Hay contrataciones de asesores por sueldos millonarios, mientras también existen despidos injustificados por necesidades de la empresa hacia trabajadores históricos de Conaf”, denunció.

“Siempre se nos dice que no hay presupuesto para aumentar los sueldos de personas con carrera, pero contratan por 5 millones a personas de afuera que no tiene idea cómo funciona Conaf, lo que "obviamente hace que funcione mal. Antes era un relojito suizo, hoy sencillamente se está llevando a un desastre. No podemos avalar que se siga hablando mal de la institución y que esta gente de afuera llegó a destruir”, finalizó Ricardo Heinsohn.

La paralización será indefinida y se llevará a cabo a nivel nacional, desde Arica hasta Galvarino. Tanto los trabajadores permanentes como aquellos que realizan labores asociadas con Conaf se han adherido a esta medida.

PURANOTICIA