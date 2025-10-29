Trabajador de bencinera perdió la vida tras intervenir en riña en Pedro Aguirre Cerda

Un trabajador de una estación de bencina de Pedro Aguirre Cerda fue asesinado a balazos al intervenir en una riña entre sujetos que se movilizaban en dos vehículos.

El crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este martes en una bencinera ubicada en calle Isabel Riquelme con Bascuñán Guerrero, hasta donde llegaron desconocidos en dos vehículos que comenzaron a discutir y a agredir a los trabajadores.

Uno de ellos, un joven de 23 años, salió en defensa de su compañero y les pidió que se retiraran del lugar, lo que provocó la ira de uno de los sujetos, que le disparó en tres ocasiones. El trabajador fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde murió.

El crimen está siendo investigado por Carabineros, cuya capitán Paulina Castro, del Labocar, dijo que "se trató de dos grupos que tenían una discusión en dos vehículos".

También dijo que "al pedirles que se retiraran, se ofuscaron, lo agredieron y le causaron una lesión balística que le causó la muerte en el Hospital Barros Luco".

(Imagen: T13)

