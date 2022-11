Tohá y rechazo a presupuesto de seguridad de Interior: "Me imagino que ayer las bandas de crimen organizado estaban celebrando"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó el rechazo que tuvo en la Sala de la Cámara de Diputados la partida de seguridad de la cartera en el marco de la tramitación del Presupuesto 2023.

Desde la oposición rechazaron la propuesta tras acusar que el aumento de los montos para las policías y Fiscalía era "insuficiente", aludiendo a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Al respecto, Tohá acusó que se trataba de una de las partidas más “profundas, del punto de vista de ser una inflexión en la manera que se financia las políticas de seguridad y de las instituciones a cargo de desarrollarlas”.

"No voy a hacer ninguna distinción. Todo esto nos parece difícil de comprender y nos parece además que no es el camino, especialmente si a uno le interesa la seguridad, no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección”, añadió.

Incluso, la titular del Interior aseveró que “yo me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando”.

De todas formas, la secretaria de Estado indicó que en el Parlamento "se debate, hay diferencias, sabemos que la dinámica parlamentaria muchas veces implica votaciones que cambian, no nos vamos a escandalizar por eso”. En esa línea, subrayó que la discusión seguirá en el Senado.

Cabe señalar que la determinación de los legisladores también fue criticada por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. “El Presupuesto del Ministerio del Interior había sido aprobado casi por unanimidad en la Comisión Mixta de Presupuesto, todas las consultas legítimas que los parlamentarios habían realizado en ese espacio fueron respondidas y yo espero que esta situación sea corregida”, consignó.

