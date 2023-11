Tohá y emplazamiento de Ubilla a Vallejo por reunión de seguridad: "Cuando la subsecretaría los invitó, no concurrieron"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones del exsubsecretario Rodrigo Ubilla tras la interpelación de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la reunión sobre seguridad.

“Ministra, infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en la agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político, el país necesita que trabajen en beneficio de todos", manifestó el exsubsecretario.

Lo anterior luego que, Vallejo sostuviera que era una “contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar, es absurdo. Si hay un espacio en La Moneda misma, con las autoridades de Interior para conversar en materia de seguridad y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar, así no se puede".

En ese contexto, Tohá confirmó los dichos de Ubilla y señaló que el exsubsecretario “tiene razón. Ha habido muchas reuniones, muchos contactos, y particularmente una instancia de trabajo con la subsecretaría. Pero el día viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron".

En esta línea, argumentó que "son en espacios de trabajo con ex autoridades, que se han reunido anteriormente, y en estas ocasiones, cuando se les citó, no concurrieron. No sabemos por qué. No quiero entrar en ese detalle, pero sí, plantearon distintas explicaciones en ambas reuniones".

