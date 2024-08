Tohá "lamenta" situación producida por desvinculación de Amor y recalca que tema radica en Ministerio de la Mujer

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la desvinculación de Isabel Amor como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG).

Durante su visita a la región de Atacama, la secretaria de Estado fue consultada respecto a la eventual reincorporación de la socióloga al cargo y señaló que “esto es un nombramiento que se hace en el seno de un servicio”, lo que “está bajo la responsabilidad de esa cartera”.

Agregó que "no hay nada que agregar de parte de ninguna otra autoridad de Gobierno. Es esa institución la que ha dado respuesta".

Asimismo, la autoridad manifestó que “lamentamos la situación que se ha producido” y recalcó que “queda radicado en la autoridad responsable del servicio, las definiciones y la respuesta”.

Amor fue destituida del cargo luego de dos días de ser nombrada. Desde SernamEG han afirmado que su salida se debió a "sucesivas omisiones de información relevante y acciones".

“Entre ellas, destacan no informar de las dificultades de su relación con agrupaciones de derechos humanos; la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo; comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del servicio que trabaja en la región de Los Río”, detallaron.

El organismo también apuntó a una nota “donde relativiza la responsabilidad de su padre” que “fue publicada, pero en una versión distinta al texto recibido por el Servicio”.

Horas antes, en conversación con Cooperativa, la socióloga manifestó sobre su salida que "los procesos de Alta Dirección Pública son de un nivel de escrutinio brutal, agotadores, ¿qué tipo de información puedo ocultar?".

En ese sentido, señaló que cuando fue seleccionada comentó en SernamEG que tiene un padre condenado, “que no tengo ninguna duda sobre mi posición, no avalo ninguna violación a derechos humanos, independiente de quién las haya cometido y si es o no pariente mío, y tengo una carrera profesional que me avala, y que tenía una entrevista comprometida que ya di y no he visto el borrador".

"El borrador es de una entrevista que di en junio o julio, que tenía que con ser defensora de derechos humanos y tener un padre condenado por DD.HH.", detalló.

Amor relató que "tan pronto me llega el borrador, le pido el teléfono a Priscilla Carrasco (directora nacional del SernamEG), que me dice casi que no es necesario que lo vean (...) me dicen que le encuentran dificultades al texto y, sin problemas, les dije que se bajaba”.

“La entrevista se baja, hasta que el lunes (5 de agosto) Priscilla me despide, en una llamada de cuatro minutos por WhatsApp. Después me llama el periodista, le digo que me acababan de despedir y que saque la entrevista”, indicó.

Además, afirmó que Carrasco al momento de informarle su salida "no me dio ninguna justificación, estas aparecieron una semana después y son bien débiles, son todas como elucubraciones, no hay nada concreto; después me mandaron un mail".

