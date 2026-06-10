Tohá cuestiona postura del Gobierno por secreto bancario y critica a Quiroz: "No sabe lo que es la inteligencia"

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó la postura del Gobierno sobre el levantamiento del secreto bancario y criticó fuertemente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien propuso alternativas para que sean jueces los que den luz verde a las fiscalizaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En entrevista con radio Pauta, la exautoridad declaró que "de la UAF jamás se ha filtrado nada, (Quiroz) no entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal. O sea, un país que confunde inteligencia con una investigación penal no tiene inteligencia”.

Para la exsecretaria de Estado, “Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad” y recordó que “acabamos de tener una ley que crea el Sistema de Inteligencia del Estado, mucho más robusto, que obliga a todos los organismos a intercambiar información, que permite que el Presidente de la República dé una orientación de cuáles son las prioridades”.

“Toda la inteligencia que antes estaba limitada a las policías y a las Fuerzas Armadas, ahora incorpora a Aduanas, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de Ciberseguridad. Pero la pieza clave de esto es la inteligencia económica, porque particularmente en el caso del crimen organizado, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata, y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera”, explicó.

Carolina Tohá dijo estar de acuerdo con el alzamiento del secreto bancario, pues “si se persigue la ruta del dinero, se aumentan las posibilidades de un mayor éxito para combatir a las organizaciones criminales”.

“Si lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar, y para eso es la inteligencia”, señaló.

Finlamente, advirtió que “entonces, yo creo que el ministro (Quiroz), si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad. Por algo, en todas partes del mundo, en la OCDE, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia”.

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