«Tía Rica» llevará a cabo en octubre remate de las maletas del aeropuerto de Santiago y el de rezagos de CorreosChile

Octubre será un mes intenso en la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), ya que se realizarán dos de los más tradicionales remates que lleva a cabo la institución: el de las maletas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y el de rezagos de CorreosChile, cumpliéndose ya una década de trabajo conjunto entre ambas instituciones públicas.

La primera fecha que deberán tener anotada quienes estén interesados en participar es la del miércoles 15 de octubre, cuando se subastarán 60 pallets de rezagos de diferentes artículos provenientes de envíos que, cumpliéndose todos los procesos de distribución de CorreosChile, no pudieron ser entregados al destinatario, devueltos al remitente, ni tampoco fueron reclamados por ninguno de ellos por más de seis meses.

El segundo gran hito del mes será quizás la subasta más esperada del año: el remate de las maletas del Aeropuerto de Santiago, que en esta oportunidad se realizará el miércoles 29 de octubre, y que incluirá más de 600 bultos (maletas, mochilas, bolsos y otros artículos) que serán rematados junto a más de 40 caballos del Ejército, y vehículos dados de baja por diferentes instituciones públicas.

Es muy importante recordar que sólo podrán participar del remate quienes realicen la inscripción previa dentro de los plazos establecidos. Además, deberán tener en consideración que desde 2022 todas las subastas de la Tía Rica se realizan de forma virtual, para asegurar mayor participación y transparencia en los procesos.

Para poder ver los detalles de cada remate, las fechas importantes y cómo inscribirse, sólo deben ingresar al sitio web de la «Tía Rica» y pinchar en el remate de su interés.

Pero eso no es todo: durante los meses de noviembre y diciembre la DICREP continuará realizando subastas, incluyendo vehículos, botes, y también inmuebles en distintas partes del país. Sigue nuestras redes sociales para más información.

(Imagen: Dicrep)

PURANOTICIA