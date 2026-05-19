Terremoto en La Moneda: Presidente Kast remueve a las ministras Steinert y Sedini y reconfigura su gabinete con tres biministros

Un verdadero terremoto político sacudió la noche de este martes al palacio de La Moneda, luego que se confirmara que el Presidente José Antonio Kast les pidió la renuncia a las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, en una decisión que marca el primer gran remezón político de su administración.

La determinación del Mandatario fue comunicada previamente a los presidentes de los partidos que integran el oficialismo, dando cuenta de la magnitud del ajuste y del impacto que genera al interior del Ejecutivo. La salida de ambas secretarias de Estado –quienes figuraban entre las autoridades más cuestionadas tanto en el plano político como ciudadano– abre una nueva etapa para un Gobierno que enfrenta crecientes presiones en sus primeros meses de gestión.

A las 20:41 horas comenzó la ceremonia de cambio de gabinete en el salón Montt Varas de la casa de Gobierno, instancia que se desarrolló de manera sobria y breve, pero que dejó uno de los movimientos más profundos en la estructura ministerial desde la instalación del Ejecutivo el pasado 11 de marzo.

En reemplazo de Steinert asumió Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública, dejando así su cargo en Obras Públicas. En tanto, en la Secretaría General de Gobierno asumió Claudio Alvarado, quien pasará a desempeñarse como biministro, pues se mantendrá al mando del Ministerio del Interior, como jefe de gabinete.

Ese movimiento derivó en la llegada de Louis de Grange al Ministerio de Obras Públicas, quien también asumirá funciones paralelas como biministro, sumando sus funciones al mando de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.

Con ello, el Ejecutivo queda configurado con tres secretarios de Estado ejerciendo dos carteras de manera simultánea, una señal del profundo reordenamiento que impulsa Kast y que evidencia la magnitud del remezón político en su administración.

Tras oficializarse las salidas, el Presidente Kast confesó que "no esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y a la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste".

Luego agradeció a la exministra Steinert, señalando que "le tocó asumir en estos primeros meses de Gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera".

En tanto, a la exvocera Sedini le indicó que "lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos, porque es la casa de todos. Asumiste en un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Pero nunca decaíste. Siempre estuviste ahí".

Posteriormente le habló a todos los chilenos, diciendo que "los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz y en prosperidad. Hemos tenido que tomar medidas impopulares. Sí. Y eso golpea a cualquier Gobierno. Pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad. diciendo las cosas de frente".

"Incluso aunque sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa. Y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros PDI, nuestros gendarmes, nuestra Fuerzas Armadas, vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones", cerró.

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