Terremoto en La Moneda: Presidente Kast les pidió la renuncia a las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini

Un verdadero terremoto se está viviendo en el palacio de La Moneda luego que se confirmara que el Presidente José Antonio Kast le pidió el cargo a las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini.

El Mandatario ya les comunicó esta decisión a los presidentes de los partidos que componen el arco del oficialismo, en lo que representa un verdadero remezón para el Gobierno, a pesar de que ambas eran dos de las secretarias de Estado más criticadas.

El cambio de gabinete se efectuará este mismo martes 19 de mayo y se realizará a contar de las 20:00 horas en la casa de Gobierno, donde se realizará una ceremonia sobria y breve para dar a conocer los nombres de quienes asumirán estas carteras.

Según consigna el diario La Tercera, Martín Arrau podría asumir en el Ministerio de Seguridad Pública, dejando su puesto en Obras Públicas. Por su parte, Claudio Alvarado asumiría funciones como biministro, tanto en Interior como en Segegob. Asimismo, Louis de Grange podría asumir una doble Secretaría de Estado, liderando la de Transportes y Telecomunicaciones y también la de Obras Públicas.

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