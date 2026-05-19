Alcalde Sichel critica al ministro Quiroz por recortes en Salud y Educación: "Está completamente errado"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se mostró partidario de la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años, aunque esto perjudique las arcas de su municipio. Asimismo, criticó fuertemente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz por querer ahorrar en Salud y Educación.

“Nunca voy a usar a un ciudadano de rehén para tener más plata en la municipalidad, creo que es una torpeza y demuestra parte del problema que tenemos en la discusión pública. Casi el 70% de las personas están pagando contribuciones y somos la segunda comuna con más adultos mayores de Chile”, aseguró en entrevista con radio Duna.

Añadió que “a los municipios nos tratan como los parientes pobres, nos dicen finánciense ustedes, en este caso, usen de rehenes a sus ciudadanos para conseguir más plata, y el resto del Estado se financia tranquilamente con los impuestos generales”.

Consultado si quitar las contribuciones afectaría financieramente a la comuna, Sichel indicó que “mi pega es ser más eficiente en el gasto de recursos y pelear con el Gobierno para que los municipios tengamos financiamiento basal en la Ley de Presupuesto. Que no dependamos de estar acogotando a nuestros propios vecinos para pagar las cuentas”.

Sobre los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que “a veces uno con menos recursos hace más” cuando se refirió hace pocos días a los recortes presupuestarios que instruyó al Ministerio de Salud, Sichel indicó estar “completamente en desacuerdo” con la frase.

“Y también lo digo como exministro, a Chile le falta gasto social, no le sobra. Uno puede mejorar la eficiencia, eliminar burocracia, pero si yo fuera presidente o fuera ministro, yo diría: donde hay que meter lucas es en gasto social. Las transferencias no son suficientes para Salud ni para Educación Pública”, aseguró.

Agregó que “creo que el ministro está completamente errado en tratar de ahorrar en Salud y Educación”.

“Es decir: ‘vamos a poner más plata a cambio de que usted elimine intermediarios, elimine funcionarios, pero va a haber más plata al final en Salud y en Educación’, pero es ridículo buscar ahorro ahí, porque no hay ahorro, lo digo aquí responsablemente. El ahorro en el Estado central está en pasar de 25 ministerios a 18, en fusionar ministerios, en eliminar niveles regionales con las seremías”, agregó.

“Ahí una pista para el ministro de Hacienda: hay mucha plata por ahorrar, pero el error conceptual, eso del hacer más con menos, es creer que aquí en materia social hay plata que sobra”, sentenció.

E insistiendo en los dichos de Quiroz dijo “no, exíjame lo que quiera, yo estoy de acuerdo, acá creo que está lleno de burocracia innecesaria (...) pero eso no significa que tenga que haber menos plata. Si quieren cortar plata, la pista está en otro lado, en gasto social Chile necesita más recursos".

PURANOTICIA