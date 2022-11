Tensión en la Cámara: Diputada Pizarro increpó a Araya luego de que hablara de una "supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos"

Un tenso debate se produjo durante la votación de la Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, luego de un cruce entre la diputada Lorena Pizarro (PC) y parlamentarios del Partido Republicano, a quien trató como una "tropa de cobardes".

Esto, luego que el parlamentario de esa colectividad, Cristián Araya, hablara de una "supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos” al momento de cuestionar el presupuesto destinado a estamentos enfocados en derechos humanos.

En la instancia, el parlamentario afirmó que "el Gobierno parece generoso para financiar el INDH con $14.000 millones, $16.000 millones para pensiones de gracia para las supuestas víctimas del estallido delictual, $2.079 millones para el Museo de la Memoria de algunos".

De esta manera, agregó que "harta plata para los camaradas, compañeros, colegas, socios, correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues; para esos abundan los millones, pero para los temas importantes, para la seguridad de los chilenos, no hay recursos".

Ante ello, la parlamentaria del PC, acompañada con otros legisladores del oficialismo, encaró al militante republicano, por lo que la sesión tuvo que ser suspendida por unos minutos.

Momentos más tarde, por medio de su cuenta de Twitter, Lorena Pizarro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, escribió que "'la supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos', afirma el diputado republicano, Cristian Araya, para rechazar el presupuesto relacionado a DDHH. La miseria humana en todo su esplendor, mientras aún somos miles de familiares quienes no sabemos de nuestros seres amados".

"Que nadie lo dude: ante el negacionismo, ante el fascismo de la bancada republicana no nos cruzaremos de brazos. La miseria humana de Cristian Araya no debe tener cabida en un espacio democrático. No permitiremos tanta impunidad", agregó por último.

"Que nadie lo dude: ante el negacionismo, ante el fascismo de la bancada republicana no nos cruzaremos de brazos. La miseria humana de Cristian Araya no debe tener cabida en un espacio democrático. No permitiremos tanta impunidad."

