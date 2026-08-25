TC rechaza requerimiento del Gobierno por norma sobre reconexión de servicios básicos en megarreforma

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por el Gobierno en contra del artículo del plan de Reconstrucción que obliga a las empresas a reconectar de forma gratuita los servicios de agua, gas y electricidad en zonas declaradas en estado de catástrofe.

Durante este martes, el máximo tribunal rechazó por nueve votos contra uno, el reclamo del Ejecutivo que buscaba anular el artículo 31 de la megarreforma.

El requerimiento había sido ingresado por el Presidente José Antonio Kast y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Obras Públicas, Louis de Grange; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Dentro de sus argumentos, el Ejecutivo había señalado que este artículo no guardaría "relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución".

Tras el ingreso de este documento por parte del Ejecutivo, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció que no había sido informado de aquello y apuntó a "diferentes acciones y actividades que tenemos en el Gobierno y a que a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar".

La autoridad sostuvo que "los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la Segpres" y que "dentro de las múltiples acciones que tiene un Gobierno, que de pronto a alguien se le olvide dar un aviso, es parte de la vida".

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