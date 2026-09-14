Presidente Kast llama a la unidad nacional y afirma que Chile es "mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas"

El Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad nacional en la víspera de las celebraciones de Fiestas Patrias, durante la emisión de su primera “cadena digital”.

Junto con destacar las características que unen a nuestra Patria, señaló que Chile es una nación que siempre se sobrepone a catástrofes y momentos difíciles. "En septiembre, después del duro invierno, llega la primavera", aseguró.

También dijo que "la historia no solo nos permite conocer el pasado. También nos entrega enseñanzas a partir del testimonio de quienes han construido Chile. Los hombres y mujeres de la Independencia tuvieron diferencias a veces profundas y atravesaron momentos difíciles".

"A todos les unió la misma certeza de que Chile era la causa más importante a la que podían servir. Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos. Esa misma convicción es la que necesitamos hoy", añadió.

En su alocución, el jefe de Estado manifestó que "Chile comienza una nueva etapa. Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer. Nuestro país puede y va recuperar la paz, la confianza y el desarrollo. Y esa tarea no corresponde únicamente al Gobierno. Chile nos necesita a todos. Eso significa hacer Patria".

Al finalizar, el Presidente Kast invitó a los chilenos a mirar el futuro con confianza y optimismo, pues, "somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad y tenemos por delante un futuro y una Patria común que cuidar, servir y engrandecer".

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