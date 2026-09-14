Diputado Schalper solicita al Gobierno reponer urgencia a proyecto que regula redes sociales para proteger a niños y adolescentes

El diputado Diego Schalper (RN) solicitó formalmente al Gobierno reponer la urgencia suma al proyecto de ley que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.

A través de un oficio dirigido al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, el parlamentario pidió gestionar ante el Presidente de la República la reposición de la urgencia para los cuatro boletines refundidos que conforman la iniciativa.

El proyecto busca establecer un marco de protección para menores de edad en el uso de redes sociales y plataformas digitales, incorporando obligaciones para las empresas operadoras, resguardos diferenciados según la edad y medidas destinadas a prevenir los efectos perjudiciales asociados a diseños adictivos, algoritmos y sistemas de recomendación.

Schalper enfatizó que la velocidad con que avance esta legislación debe ser coherente con la importancia que públicamente se le atribuye a la protección de la infancia: “Los niños y su protección es nuestra prioridad. Y eso también tiene que notarse en las urgencias, que son en definitiva la expresión de nuestras prioridades”.

El diputado agregó que “no basta con decir que nos preocupa lo que están viviendo nuestros niños y adolescentes en las redes sociales. Tenemos que traducir esa preocupación en acciones concretas. Este proyecto entrega herramientas para exigir mayores responsabilidades a las plataformas y generar entornos digitales más seguros para nuestros niños”.

Finalmente, Schalper llamó al Ejecutivo a dar una señal política clara y acelerar la discusión legislativa, señalando que los riesgos asociados al uso de plataformas digitales por menores de edad requieren respuestas oportunas: “La tecnología avanza rápido y la protección de nuestros niños no puede avanzar lento. Por eso esperamos que el Gobierno reponga cuanto antes la urgencia suma”.

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