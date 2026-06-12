TC declara inadmisible recurso de jueza de Los Ángeles investigada por asociación criminal y se abre vía para la formalización

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una jueza de Garantía de Los Ángeles, quien se encuentra imputada en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de esa ciudad.

Tras esta decisión, la Corte de Apelaciones de Concepción podrá resolver una querella de capítulos presentada por la fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, en contra de la magistrada. Este trámite es necesario para solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización.

En esta causa ya están formalizados siete imputados: las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy; el ex defensor de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado; el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez Reyes; la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara González; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo Urrutia, y un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de las leyes de Droga y Armas, Moisés Bastardo Bastardo.

Las abogadas, quienes lideraban la asociación criminal, están en prisión preventiva y los restantes están bajo otras medidas cautelares.

En esta investigación, además, está imputado un exfiscal de Los Ángeles, por quien ya se tuvo a la vista una querella de capítulos en la Corte de Apelaciones de Concepción, cuya sentencia se conocerá este lunes 15 de junio.

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