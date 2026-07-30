TC da tres días a la oposición para subsanar “cuestiones formales” de dos de sus tres requerimientos contra la megarreforma

El Tribunal Constitucional (TC) otorgó un plazo de tres días a parlamentarios de oposición para subsanar “cuestiones formales” en dos de los tres requerimientos presentados contra la ley de Reconstrucción, aplazando la revisión sobre la admisibilidad de las acciones.

Según informó el TC a través de un comunicado, entre los puntos objetados por los parlamentarios se encuentran disposiciones relacionadas con materias tributarias y ambientales, particularmente aquellas vinculadas a la aplicación de normas sobre permisos y evaluaciones para proyectos asociados a la reconstrucción.

Pasados los tres días de plazo, el pleno del TC examinará el cumplimiento las exigencias de admisión a trámite.

En tanto, el requerimiento presentado por senadores respecto de las normas de invariabilidad tributaria aún no registra una decisión sobre su admisibilidad.

Una vez superada esa etapa, el Tribunal Constitucional deberá abrir el proceso para recibir los argumentos de las partes antes de emitir un fallo.

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