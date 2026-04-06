T-40 Newen: Presentan el nuevo avión de instrucción desarrollado en Chile por la Empresa Nacional de Aeronáutica

La renovación de la flota de instrucción de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) dio un paso definitivo con la presentación oficial del T-40 Newen.

En una ceremonia liderada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, se dio a conocer este modelo fabricado por la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), el cual está destinado a tomar el relevo del emblemático T-35 Pillán, aeronave que por más de 40 años cumplió la labor de formar a aviadores tanto nacionales como de diversos países aliados.

Debido al término de la vida útil del material anterior, el Estado chileno optó por el desarrollo de una solución de origen nacional en lugar de recurrir a la adquisición de tecnología en el extranjero. Esta determinación es considerada una pieza clave para fortalecer la autonomía industrial y estratégica del país.

Este programa de desarrollo, que en sus etapas iniciales fue denominado como Pillán II, se consolida actualmente como el primer proyecto aeronáutico integral completado en Chile en casi dos décadas. Con este hito, la nación logra reinsertarse con fuerza en el mapa internacional de productores de tecnología aeroespacial.

El T-40 Newen no se limita a ser solo una aeronave; se trata de un sistema de formación integrado que amalgama aviónica digital, herramientas de simulación avanzada y capacidades industriales propias. Su puesta en marcha representa el tránsito desde la dependencia tecnológica hacia la consolidación de una industria de defensa moderna, con un impacto directo en la generación de empleo, la innovación técnica y la proyección de Chile en el ámbito internacional.

En el marco del evento realizado en las instalaciones de Enaer, situadas en la Base Aérea El Bosque, el Mandatario expresó su gratitud hacia "nuestras Fuerzas Armadas, que en conjunto están invirtiendo en la nación. Como decía el presidente de Enaer, esto es una inversión, no es un gasto".

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