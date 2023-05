Sutil tras quedar fuera del Consejo por paridad de género: "Me parece inaceptable porque se vulnera la voluntad popular"

El excandidato al Consejo Constitucional y expresidente de la CPC, Juan Sutil, se refirió a la exigencia de paridad de género y abordó la querella que realizó contra el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social).

En conversación con 24 horas, Sutil afirmó "que a mí me parece que la paridad de entrada, y lo dije en varios debates previos a la elección, me parece bien que haya igualdad (...) pero en la salida me parece inaceptable porque lo que se hace es que se vulnera o se pasa por encima de la voluntad popular".

Cabe recordar que Sutil había sido electo para formar parte del órgano redactor, pero fue reemplazado por la candidata Ivonne Mangelsdorff (RN) por la corrección realizada para cumplir con la paridad de género que se estableció.

En esta línea, el excandidato sostuvo que "yo quedé fuera por esa razón y lo acepto", pero "eso no quiere decir que considere que sea bueno para la democracia en Chile".

"Ya ocurrió en el proceso anterior donde ganaron más mujeres que hombres, y perdieron por paridad mujeres, y ahora ocurre que quedan seis hombres que dejan de tener la representatividad de la voluntad popular, y a mí me parece que eso atenta contra la democracia y espero que se corrija", enfatizó.

En tanto, sobre la querella contra el parlamentario Ibáñez indicó que "él tiene que pagar por mentir".

La acción legal fue presentada ante el 8°Juzgado de Garantía de Santiago y además solicitó el desafuero de Ibáñez ante la Corte de Apelaciones de Santiago, esto luego de que el legislador asegurara que el empresario ha entregado dinero a algunos parlamentarios de Chile Vamos, lo que Sutil calificó como una "falta a la verdad".

En concreto, el parlamentario dijo hace algunas semanas en 24 Horas que "Juan Sutil ha pasado algunos millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización de los derechos del agua, son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución".

Al respecto, Sutil aseguró que "yo no le he dado nunca plata a un diputado para que tenga una decisión en una elección y él lo dice claramente".

"Él imputa y trata de imputar, y ensuciar mi nombre. Además, este señor diputado de la República, lo ha hecho reiteradamente. Por lo tanto, cuando él habla de estos hechos está hablando de que, supuestamente, he cometido un cohecho o un soborno y eso es falso", agregó.

Asimismo, comentó que timonel de Convergencia Social "comete el delito de difamar o faltar a la verdad o cometer injurias o calumnias, creemos que se va a demostrar. Por eso hemos pedido su desafuero y también estamos pidiendo en la querella que enfrente estos cargos".

"Es la justicia la que tiene que determinar estos hechos y, para nosotros y los abogados que lo han escuchado, él cometió un delito de difamar y faltar a la verdad", añadió.

