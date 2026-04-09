Suseso detectó que más de 2.700 personas recibieron doble subsidio por licencias médicas y reposo laboral

En el marco del fortalecimiento de los controles para el buen uso de licencias médicas y la correcta asignación de los recursos de la seguridad social, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó su quinto Informe de Fiscalización (IFIS), el que detectó un número significativo de casos de pago simultáneo de subsidios de los sistemas laboral y común.

El análisis, que se llevó a cabo en diciembre de 2025 basándose en la información de reposos que comenzaron a lo largo de 2024, logró pesquisar un total de 3.002 licencias médicas. Esta cifra corresponde a 2.772 personas que registraron jornadas superpuestas con reposos vinculados al seguro laboral regido por la Ley N°16.744. Dichos cotizantes percibieron al mismo tiempo el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y el Subsidio por Incapacidad Temporal (SIT).

La duplicidad injustificada de este beneficio generó un desembolso que alcanza los $929 millones. Estos recursos económicos fueron costeados íntegramente por los sistemas de salud común, es decir, a través de Fonasa e Isapres, en escenarios donde el doble pago no procedía bajo ninguna circunstancia.

Frente a estos hallazgos, la entidad fiscalizadora ordenó a las Isapres y a las Compin que procedan a revisar y redictaminar cada uno de los expedientes identificados. La finalidad de esta medida es lograr la recuperación de los montos que fueron pagados de forma indebida.

De manera paralela, se intensificó el control sobre las entidades encargadas de administrar el seguro laboral, específicamente la ACHS, el IST, la Mutual de Seguridad y el ISL. El objetivo de esta instrucción es prevenir que en el futuro vuelvan a ocurrir superposiciones entre los reposos laborales amparados por la Ley N°16.744 y las licencias médicas de origen común.

Por otro lado, la institución advirtió que los antecedentes serán derivados al Ministerio Público en aquellas situaciones que lo ameriten, abriendo la puerta a una eventual investigación para determinar responsabilidades.

Al desglosar los datos del IFIS N°5, se observa una proporción bastante pareja en cuanto al sexo de los involucrados: las mujeres representan un 52% de los casos, mientras que los hombres alcanzan el 48%. Respecto a la cobertura previsional, la gran mayoría de las irregularidades se agrupa en Fonasa con un 76%, dejando el 24% restante en el sistema de Isapres.

Desde la Superintendencia hicieron hincapié en que estas revisiones se enmarcan dentro de una táctica continua. Dicha estrategia busca perfeccionar el empleo de esta herramienta de la seguridad social, garantizar que las ayudas económicas lleguen de forma correcta a quienes realmente las requieren y fortalecer la transparencia de todo el sistema.

La publicación de este quinto reporte se integra a una batería de estudios promovidos por la Suseso, los cuales tienen como meta principal el monitoreo constante de cómo opera el mecanismo de licencias médicas en el país.

Cabe recordar que las auditorías previas se enfocaron en diversas anomalías, tales como trabajadores del sector privado que salieron del país estando con licencia médica; profesionales facultados para emitir estos documentos que viajaron al extranjero durante su propio período de reposo; episodios de autoemisión de certificados; y situaciones donde profesionales de la salud extendieron licencias a terceros mientras ellos mismos se encontraban con reposo médico.

PURANOTICIA