Superintendencia posterga circulares con enfoque de género y abre año escolar 2026 bajo norma de 2018

A poco del inicio del año escolar, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, resolvió modificar la entrada en vigencia de las circulares que incorporan, entre otras materias, el denominado “enfoque de género” en los colegios. Parlamentarios y sostenedores habían denunciado un "amarre ideológico".

Según consigna El Mercurio, si bien originalmente las circulares comenzaban a regir en marzo, ahora lo harán “el mismo día en que lo haga la ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas”.

El cambio supone un retraso respecto del cronograma original, puesto que la nueva ley de convivencia no regirá de manera inmediata tras su publicación, sino que contempla un período de vacancia: entra en vigor tres meses después.

Solo desde esa fecha comenzarán a regir también las nuevas circulares, que además otorgan a los establecimientos un plazo de nueve meses para adecuar sus reglamentos internos.

Durante el período intermedio seguirá vigente la Circular N°482 de 2018, por lo que el año escolar 2026 comenzará bajo el marco normativo anterior.

Con todo, la resolución establece que, antes de su implementación, “los establecimientos educacionales podrán aplicar medidas formativas o pedagógicas de plano (sin procedimiento) y sin que se encuentren necesariamente tipificadas o plenamente descritas en el reglamento interno”.

La modificación, según señala la resolución exenta, se produce “con el objetivo de dotar de certezas a las comunidades educativas y facilitar que las entidades sostenedoras implementen los cambios que resulten necesarios para ajustarse a los nuevos instrumentos normativos elaborados por esta Superintendencia”.

"CIRCULARES SON MODIFICABLES"

Así, 2026 se proyecta como un año de transición en materia de reglamentos: inicio bajo la normativa de 2018, eventual entrada en vigor de dos nuevas leyes (convivencia y celulares fuera de las aulas) durante el año y un plazo adicional de nueve meses para adecuaciones internas sobre estas circulares. En total, la implementación plena del nuevo marco podría extenderse hasta 2027.

Al respecto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), señala que “es raro lo que están haciendo, porque publican una resolución que hace un ‘amarre ideológico', que ellos no han querido ceder nunca, y ahora lo postergan, para quedar amarrado con la entrada en vigencia de la ley de convivencia. Entonces, con esa postergación, en el fondo, las circulares son perfectamente modificables”.

Remarca que “la superintendencia muestra un grado de flexibilidad, puesto que son temas que hay que tratar con mayor profundidad y hay que ver el impacto que tienen estas decisiones en los establecimientos educacionales. La superintendencia no puede ser un colegislador; en eso creo que a veces nos traiciona la ideología, y por tratar de avanzar en ello a toda costa se generan estos impasse y que al final dañan al sistema educacional en su conjunto”.

REGLAMENTOS INTERNOS

A raíz de los cambios en la normativa, serán varias las modificaciones a los reglamentos internos de los establecimientos reconocidos por el Estado. Esta labor recae en las comunidades educativas y es fiscalizada por la superintendencia.

Por ello, Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), dice que “nosotros tuvimos una reunión con la superintendencia el 8 de enero para hacerle ver este tema, con un poco de molestia y por nuestra postura muy crítica en esta situación. Le hicimos ver que era imposible procesar todo eso en tan poco tiempo. Así que, formalmente, le pedimos postergar la entrada en vigencia de todas estas normativas para darles oxígeno a los colegios”.

En tanto, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), indica que “las circulares norman aspectos que van en contra de la autonomía de los proyectos educativos y las facultades de los sostenedores de poder gestionar dichos proyectos. El retiro de estas a la espera de la promulgación de la ley de convivencia en nada disminuye el efecto de intervención en los proyectos educativos de parte de la autoridad fiscalizadora”.

SUPERINTENDENTA: "SEGUIMOS TRABAJANDO"

Consultada por El Mercurio, la superintendenta Orellana no estuvo disponible para conversar. En cambio, respondió por escrito que “esta fue una decisión evidentemente técnica, que apunta a unificar criterios temporales y no afecta los contenidos mismos de las circulares”. Con ello, espera que “las nuevas reglas del juego se adecuen para todos al mismo tiempo”.

Sobre si hubo conversaciones en cuanto a este tema con el Ministerio de Educación, sostenedores o parlamentarios, manifiesta que “no, emitir circulares, dictámenes y/o resoluciones que los modifiquen corresponde a una facultad exclusiva de la Superintendencia de Educación”.

Acerca de su continuidad en el puesto durante el próximo gobierno, Orellana señala que “el cargo de superintendente de Educación se rige por el Sistema de Alta Dirección Pública y tiene una duración de tres años. En mi caso, inicié funciones en agosto de 2025. Lógicamente cualquier cambio en ese sentido debe ser definido y comunicado por las autoridades respectivas, a las que yo debo responder desde la función que se me asignó. Mientras tanto, seguimos trabajando”.

