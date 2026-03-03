Presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, advierte “grave problema” en Gendarmería

La presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, se refirió a la situación de Gendarmería y afirmó que "está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad".

En conversación con Cooperativa, Chevesich planteó se "necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo. Hay, por lo que se ha visto, mucha corrupción y eso que hay que tomar medidas".

En esta línea, plateó segregar a la población penal, esto para que "los primerizos no se vean contaminados con aquella criminalidad mucho más fuerte, más dura, más agresiva".

Respecto a si el Estado tiene el control de las cárceles, la presidenta del máximo tribunal dijo que "pareciera que no. Por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad".

Por otro lado, la ministra abordó la crisis de probidad que afecta al Poder Judicial y apuntó a la necesidad de elevar los estándares éticos no solo de los jueces, sino de toda la profesión legal.

En cuanto a los casos de influencias indebidas en el máximo tribunal, Chevesich señaló que "tan pronto se supo aquello del chat entre la exministra Vivanco y el abogado Hermosilla... yo quedé espantada, o sea, nunca me imaginé que podía ser de ese nivel".

La titular de la Corte Suprema detalló que uno de los puntos clave de su gestión será proponer cambios en la forma en que se habilita a los abogados en Chile y afirmó que el requisito de "la buena conducta no tiene contenido. Entonces sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo".

"Y también que tiene que haber algo que pueda regular la conducta posterior del abogado cuando ejerce la profesión, cuando está litigando", añadió.

PURANOTICIA