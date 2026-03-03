Nuevo Hospital del Salvador alcanza 98% de avance, pero sigue sin fecha de apertura

Se espera que la “Puesta en Servicio Provisoria” se alcance durante los próximos meses para, posteriormente, iniciar el período de “Puesta en Marcha”.
Tras una visita inspectiva en la comuna de Providencia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que las obras del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría alcanzan un 98,3% de avance.
El proyecto contempla, en el caso del Hospital del Salvador, 360 camas, 26 pabellones y 122 boxes médicos. Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría dispondrá de 100 camas, 12 boxes médicos y 28 boxes profesionales.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, subrayó el progreso de la iniciativa y recordó los inicios de las obras: "Nuestro gobierno lo recibió con 54% de avance. Al término de nuestra administración, lo estamos entregando con un 98,3% en las obras que vinimos a ver".
Además, destacó el estándar de las instalaciones y el nivel de equipamiento ya instalado. "Uno puede apreciar un nivel de infraestructura realmente sobresaliente y un orgullo para Chile. Esperamos que sea debidamente aprovechado por toda la comunidad", afirmó.
En la misma línea, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, resaltó la tecnología incorporada al recinto: "Es un hospital de última tecnología, no tiene nada que envidiarles a las clínicas privadas. Es un espacio también nuevo, que genera dignidad a cada uno de los pacientes de los hospitales públicos de nuestro país".
Pese al alto porcentaje de ejecución y a que el proyecto se encuentra en fase de terminaciones, conexiones y equipamiento, todavía no hay una fecha confirmada para su apertura. Las obras comenzaron en 2017 y el servicio provisorio debía entregarse el pasado 21 de enero.
Desde el MOP atribuyeron el retraso a un incumplimiento contractual de la empresa concesionaria y señalaron que se está a la espera de una nueva propuesta que permita definir un cronograma actualizado.
PURANOTICIA