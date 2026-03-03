Nuevo Hospital del Salvador alcanza 98% de avance, pero sigue sin fecha de apertura

Tras una visita inspectiva en la comuna de Providencia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que las obras del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría alcanzan un 98,3% de avance.

El proyecto contempla, en el caso del Hospital del Salvador, 360 camas, 26 pabellones y 122 boxes médicos. Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría dispondrá de 100 camas, 12 boxes médicos y 28 boxes profesionales.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, subrayó el progreso de la iniciativa y recordó los inicios de las obras: "Nuestro gobierno lo recibió con 54% de avance. Al término de nuestra administración, lo estamos entregando con un 98,3% en las obras que vinimos a ver".

Además, destacó el estándar de las instalaciones y el nivel de equipamiento ya instalado. "Uno puede apreciar un nivel de infraestructura realmente sobresaliente y un orgullo para Chile. Esperamos que sea debidamente aprovechado por toda la comunidad", afirmó.

En la misma línea, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, resaltó la tecnología incorporada al recinto: "Es un hospital de última tecnología, no tiene nada que envidiarles a las clínicas privadas. Es un espacio también nuevo, que genera dignidad a cada uno de los pacientes de los hospitales públicos de nuestro país".

Pese al alto porcentaje de ejecución y a que el proyecto se encuentra en fase de terminaciones, conexiones y equipamiento, todavía no hay una fecha confirmada para su apertura. Las obras comenzaron en 2017 y el servicio provisorio debía entregarse el pasado 21 de enero.

Desde el MOP atribuyeron el retraso a un incumplimiento contractual de la empresa concesionaria y señalaron que se está a la espera de una nueva propuesta que permita definir un cronograma actualizado.

PURANOTICIA