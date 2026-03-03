Comisión de Salud aprueba en general proyecto de Ley de Aborto y abre intenso debate en la Cámara

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes en general la Ley de Aborto, proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Con 7 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa ahora deberá ser discutida en particular en la misma comisión.

La diputada Alejandra Placencia (PC) señaló una vez terminada la comisión que "las mujeres tenemos derecho a debatir sobre nuestros proyectos de vida. Y eso significa profundización de la democracia no solo para un sector que, dicho sea de paso, es mayoritario en la población chilena".

"Las mujeres somos mayoría en nuestro país, sino que también de poder hacerlo con justicia, con equidad. Las mujeres en este país siempre han abortado, siempre, históricamente, toda la vida. Y hoy lo que determina el que una mujer pueda abortar o no, en buenas condiciones, es en gran parte su poder adquisitivo", continuó.

La diputada agregó que "hoy día se visibiliza esa injusticia, esa desigualdad que es transversal en Chile y lo es especial y particularmente para las mujeres cuando deben optar por algo tan difícil en situaciones y en condiciones tan precarias que ponen en riesgo su vida, su salud reproductiva, sus condiciones de poder seguir adelante y tener esperanza en el futuro".

La diputada Maite Orsini, en tanto, aseguró que "abortos hay, abortos hubo y abortos van a seguir habiendo. Y lo que estamos discutiendo hoy día en este congreso es si esos abortos se van a dar en la clandestinidad, se van a hacer abortos inseguros que ponen en riesgo la vida de las mujeres".

En tanto, de los representantes de la Cámara Baja que se manifestaron en contra, la diputada María Luisa Cordero, planteó que “no hay nada hay más oscuro y canallesco que un aborto provocado”.

“Yo lo digo como médico, por haber sido testigo de haber tenido que recibir un niño que nació vivo en un aborto provocado. Y la otra cosa que me explicó una colega (…) me hizo entender que nuestro destino femenino está ligado a la preservación de la vida. La gran patología femenina comienza en el siglo XX y todavía suele presentarse es que la madre para poder salvar a su bebé aumenta su presión arterial”, aseguró Cordero.

