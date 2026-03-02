“Súper lunes” en la Alameda: Manifestación de pobladores sin casa llega hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Sin incidentes se desarrolla una manifestación de pobladores sin casa en el centro de Santiago, en demanda de que el Gobierno reponga los subsidios para viviendas sociales recortados en el último presupuesto de la nación.

La protesta es organizada por el Movimiento Solidaridad Vida Digna, que comenzó a marchar desde Los Héroes hacia el Ministerio de la Vivienda, en el sector Universidad de Chile, con el fin de exponer sus exigencias.

Los dirigentes explicaron que está exigiendo al Minvu y al Ministerio de Hacienda que repongan los subsidios habitacionales del Fondo Solidario DS49, destinados a las familias de menos recursos, y que fueron recortados en su número.

El Minvu reconoció que "en efecto, los subsidios actualmente autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ascienden a 19.587 los que, al existir la posibilidad legal de aumentarlos gradualmente, podrían llegar a los 40.000 subsidios comprometidos con el Congreso para el DS49".

Los pobladores marcharon por una de las vías de la acera sur de Alameda, lo que provocó desvíos de tránsito en la hora peak del "súper lunes" en el centro de la capital. No se ha informado de mayores incidentes en la manifestación. Carabineros hizo un trabajo "de acompañamiento" del desfile.

