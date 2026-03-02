Comienza a regir la ley que prohíbe y regula el uso de teléfonos celulares en colegios

Junto con el retorno a clases comienza a operar la ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, medida que busca recuperar la concentración y el vínculo humano en las aulas.

La nueva normativa modifica la Ley General de Educación y posiciona a Chile como uno de los cuatro países de América Latina con una regulación de este tipo.

Los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.

El alcance de la nueva ley es el siguiente:

- Aplica a niveles de educación parvularia, básica y media.

- Rige para todos los integrantes de la comunidad educativa durante actividades curriculares.

- Incluye dispositivos que permitan telecomunicación o acceso a Internet.

- No afecta a dispositivos institucionales destinados exclusivamente al uso pedagógico.

Además, ley establece situaciones específicas donde se permite el uso de dispositivos móviles. Estas deben ser acreditadas por los padres o apoderados según corresponda.

Las excepciones son las siguientes:

- Necesidades educativas especiales: Uso como ayuda técnica acreditada por profesional.

- Emergencia o catástrofe: Situaciones de desastre o peligro inmediato.

- Condiciones de salud: Monitoreo médico periódico acreditado con certificado.

- Uso pedagógico: Solo en educación básica y media, si la actividad lo requiere.

- Seguridad personal: Solicitud fundada del apoderado de forma temporal.

Casi todas estas excepciones requieren la autorización expresa de la dirección del establecimiento.

