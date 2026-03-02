Ministro Cataldo proyecta inicio de clases con 98% del sistema activo y alerta por incertidumbre legislativa

En el contexto del inicio del año escolar y del debate legislativo en curso, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó distintos proyectos que actualmente marcan la agenda del sector, además de referirse al retorno a clases en el país.

Desde Juan Fernández, donde se encuentra con el Presidente Gabriel Boric, el ministro señaló a Radio Duna que "ya tenemos antes del día de hoy más de 2.400 establecimientos educacionales que han partido sus clases. A ello se suman 1.300 recintos adicionales que iniciaron actividades este lunes, mientras que para el miércoles se espera que el sistema funcione casi en su totalidad”.

En esa línea, precisó que “vamos a llegar a más del 98%, son cerca de 3 millones 200 mil estudiantes que van a estar en clases de aquí al día". No obstante, explicó que existen casos particulares: “algunos establecimientos, como por ejemplo Punta de Parra, en el caso de Tomé, van a partir sus clases a fines de marzo, el 27, producto de las instalaciones de soluciones modulares a propósito de los incendios”.

INCERTIDUMBRE LEGISLATIVA Y PROYECTO FES

En materia de educación superior, el ministro se refirió al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), cuestionando el nivel de confrontación que ha rodeado la discusión. “Lamento que se haya polarizado tanto una discusión, que yo sé que es política, pero sobre todo ya es un problema para el país”, señaló.

También manifestó que “el que venga a descubrir ahora que el CAE es un problema, la verdad es que ha desatendido toda la discusión que se ha dado durante prácticamente el último año y medio”, defendiendo que la propuesta FES implicaría un menor costo.

Asimismo, expresó su preocupación por el escenario político que se abre tras el cambio de administración. “Lo que espero es que la sensatez prime”, sostuvo, agregando que “nosotros sabemos que hasta ahora la voluntad del gobierno entrante es que no se legisle ahora. La verdad es que también me preocupa mucho qué es lo que se va a legislar después, porque esto tampoco es llegar y lanzar un proyecto”.

En esa misma línea, advirtió: “Luego del 11 de marzo, no tengo idea si el próximo gobierno va a continuar con la tramitación de ese proyecto, va a hacer cambios, tanto a su derecho, pero frente a eventuales cambios, tampoco uno puede garantizar tener concordancia plena y absoluta con lo que ellos van a plantear. Que estemos de acuerdo en que termine el CAE no significa que se acepte cualquier cosa”.

PROYECTO DE SALA CUNA

Cataldo también abordó la tramitación del proyecto de sala cuna, mostrando extrañeza ante la falta de avances. “no logro comprender por qué no se avanza en algo tan importante”, afirmó.

Incluso señaló que percibe mayor disposición para legislar esta iniciativa que el FES, indicando que “de verdad no logro entender por qué se detiene este proyecto que logró concitar un acuerdo”.

Finalmente, volvió a plantear dudas respecto de la continuidad del proceso tras el cambio de mando. “Logramos generar las condiciones ambientales óptimas para la legislación de esto”, mencionó, aunque advirtió que “no sé si en el cambio de ciclo que vamos a sufrir, no digo sufrir en el mal sentido de la palabra, que el país va a atravesar, después del 11 de marzo, las condiciones que nosotros generamos van a permanecer intactas”.

