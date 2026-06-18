Sujeto mata de cuatro balazos a hombre tras sostener discusión en Pedro Aguirre Cerda

Un sujeto de 40 años, con antecedentes penales, fue asesinado de cuatro balazos en un paradero de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, por parte de un desconocido que se movilizaba en una bicicleta y cuyo motivo sería una discusión en la vía pública.

El ataque ocurrió en La Marina con Clotario Blest, donde la víctima y el hechor sostuvieron un violento altercado que culminó cuando este último sujeto extrajo un arma de fuego, le disparó y se dio a la fuga. La víctima murió en el mismo lugar.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Luis Morales señaló que el fallecido "tuvo un altercado con una persona que iba transitando a bordo de una bicicleta y luego de ese altercado, la persona que transitaba efectuó disparos con un arma de fuego en su contra".

En tanto, el comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que "se estableció que la victima se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva, donde fue abordado por otro sujeto que circulaba en una bicicleta".

"Mantuvo una discusión con este sujeto y este le percutó al menos cuatro disparos en su contra. En el sitio del suceso se logró levantar evidencia balística y de otro tipo, que están siendo periciadas por el Laboratorio de Criminalística", cerró.

PURANOTICIA