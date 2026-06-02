Sujeto fue abatido por Carabineros tras intentar atropellar y disparar a una funcionaria en la vía pública de Independencia

En el Hospital San José murió en horas de la madrugada un hombre de 29 años, con antecedentes penales, quien fue baleado por Carabineros tras intentar atropellar y disparar a una funcionaria durante una fiscalización en la comuna de Independencia.

Vecinos denunciaron que al interior de un automóvil estacionado en calle Cruz había un sujeto manipulando un arma, por lo que personal policial acudió a fiscalizarlo.

En el momento en que los efectivos procedían a controlarlo, el individuo retrocedió e intentó arrollar y disparar a una carabinera. No obstante, su compañero de armas hizo uso de su pistola de servicio y lo hirió de un disparo en el tórax.

El sujeto fue trasladado de inmediato al Hospital San José, donde se constató su fallecimiento. En paralelo, en el vehículo del abatido se encontró el arma.

Por instrucciones de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, el caso será investigado por la PDI. En tanto, el fiscal Gonzalo Gutiérrez señaló que "por ahora, todo apuntaría a que existiría una legítima defensa o, en este caso, un evidente intento de desenfundar un arma, y actuó este funcionario policial reaccionando a esto".

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