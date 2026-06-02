Diputados inician debate de beneficio para compensar gastos en pañales y medicamentos

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados comenzó el análisis del proyecto que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y de medicamentos y que, en su primer año de implementación, tendría un costo fiscal aproximado de US$100 millones.

Este beneficio es una de las condiciones del Partido de la Gente (PDG) para dar su apoyo al proyecto de reconstrucción nacional. La sesión contó con la presencia del ministro del Trabajo, Tomás Rau, y del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

El subsecretario explicó que un requisito transversal será pertenecer al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Luego, especificó que el universo de beneficiarios de esta iniciativa abarca a tres grupos:

- Compra de pañales infantiles: apuntará a madres de menores de 24 meses (aprox. 250 mil infantes).

- Compra de pañales para mayores de 65 años: con condición médica habilitante o su cuidador acreditado (aprox. 300 mil personas).

- Compra de medicamentos incluidos en una canasta que se definirá vía reglamento.

El beneficio contemplará un consumo promedio, topes del beneficio y mecanismos de acreditación de la compra, así como del cobro por parte del beneficiario.

Tras la exposición del Ejecutivo, los diputados expresaron diversas observaciones al proyecto. En general, hubo bastante coincidencia en valorar el fondo de la propuesta, pero expresaron, asimismo, dudas respecto del universo potencial de beneficiarios, el financiamiento fiscal comprometido, la forma de acreditación del gasto y el sistema de pago al beneficiario.

La comisión continuará con el estudio de esta propuesta en una próxima sesión, donde se espera contar con la opinión de organismos de personas postradas, Eleams y de establecimientos de Mejor Niñez. Además, se acordó conformar una mesa técnica para abordar las inquietudes de las y los diputados, con miras a perfeccionamientos de la iniciativa.

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