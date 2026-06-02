Senado inicia debate de la megarreforma con plazo de 15 días para despacharla

Luego que el Gobierno renovara la suma urgencia, el Senado iniciará la tarde de este martes 2 de junio la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, por lo que la Cámara Alta ahora tiene un plazo máximo de 15 días para su discusión.

La Cámara de Diputados aprobó el texto y lo despachó al Senado el 20 de mayo. Entre las principales normas respaldadas está el "corazón del proyecto", vale decir la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría a empresas, del 27 al 23%.

Además, se aprobó la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros por montos superiores a los 50 millones de dólares.

También se respaldó un aumento en $400 millones del Fondo de Emergencia Transitorio por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobío.

Igualmente, se estableció un crédito tributario al empleo; la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para los mayores de 65 años.

Sin embargo, los diputados rechazaron la eliminación de la franquicia Sence de capacitación y la modificación al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que proponía el proyecto del Gobierno.

También, fueron rechazados los cambios a la Ley de protección a la propiedad intelectual, que permitía el uso, sin pago ni autorización, de creaciones de IA, y un artículo relativo a contratos administrativos de suministro y prestación de servicios del Ministerio de Obras Públicas.

VOTOS PARA APROBAR

En el Gobierno estiman que el proyecto será aprobado en general en la Cámara Alta, porque tendría 26 votos a favor, la mitad más uno de los 50 senadores, pero también es probable que llegue a comisión mixta de diputados y senadores por algunos artículos.

Los senadores oficialistas suman 23 a los que se añadirían los exDemócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. Además, para la aprobación en general espera contar con el respaldo del PPD Pedro Araya, quien se ha mostrado dispuesto a respaldar la idea de legislar. Con eso tendría los 26 votos de mayoría simple. Pero también podría sumarse el independiente Karim Bianchi, quien se ha mostrado más reacio a aprobar en general, aunque está a la espera de negociar con el Gobierno, lo que no ha ocurrido.

De igual manera, durante los últimos días se conoció la postura "rebelde" del senador Alejandro Kusanovic (Ind. exRN), quien exige negociar con el Ejecutivo o, de lo contrario, votaría en contra de la idea de legislar.

Con todo, el Gobierno estima que la ley se despacharía en septiembre, con comisión mixta incluida. Ese mismo mes se inicia otra batalla legislativa para el Ejecutivo: La Ley de Presupuestos.

PURANOTICIA