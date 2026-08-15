Sujeto es baleado tras intentar atropellar a carabinero en servicentro de Santiago

Un sujeto resultó herido a bala durante la madrugada de este sábado, luego de que intentara atropellar a un funcionario de Carabineros que realizaba una fiscalización en un servicentro ubicado en la intersección de Portugal con Curicó, en Santiago.

De acuerdo con el relato del teniente Bastián Macías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, el procedimiento se inició cerca de la 1 de la madrugada de este sábado, cuando personal policial ingresó a la bomba Shell y advirtió que un vehículo realizó una maniobra evasiva.

Ante esta situación, uno de los funcionarios descendió del vehículo policial para realizar la fiscalización. Sin embargo, según explicó el teniente Macías, el conductor intentó atropellarlo, por lo que el carabinero utilizó su arma de fuego.

El funcionario efectuó cinco disparos, tras lo cual el vehículo huyó del lugar en dirección desconocida. Cerca de diez minutos después, una llamada anónima al nivel 133 alertó que el mismo automóvil se encontraba en calle Tocornal y que había una persona lesionada por impactos balísticos.

Al llegar al lugar, Carabineros confirmó que se trataba del mismo vehículo y encontró en su interior a un hombre herido, quien presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo, con salida de proyectil. El sujeto, mayor de edad y con antecedentes policiales, fue detenido por el delito de receptación.

El teniente Macías señaló, además, que el vehículo portaba patentes alteradas, que no correspondían a su identificación original. A través de los grabados del automóvil y otros antecedentes, Carabineros pudo establecer que mantenía un encargo vigente por robo.

Asimismo, al interior del vehículo fueron encontradas diversas especies que fueron sustraídas desde otros automóviles, como ventanas, espejos, llantas y otros objetos. La procedencia de estas especies deberá ser determinada durante la investigación.

Respecto del funcionario que efectuó los disparos, Carabineros informó que no resultó lesionado y se encuentra fuera de riesgo vital.

En cuanto a los ocupantes del automóvil, el oficial indicó que durante el procedimiento se pudo observar a dos personas al interior, aunque no se descarta la participación de más involucrados.

La investigación quedó a cargo de los equipos especializados de Carabineros, bajo instrucciones de la Fiscalía.

PURANOTICIA