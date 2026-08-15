Detienen a "Motosierra" en Quinta Normal: narcomilitar colombiano mantenía alerta roja de Interpol por homicidio

El OS9 de Carabineros detuvo en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, a un ciudadano colombiano miembro de un grupo paramilitar, ligado al narcotráfico, que mantenía vigente una notificación roja de Interpol y un requerimiento judicial con fines de extradición.

El procedimiento se concretó cuando funcionarios del Departamento OS9 desarrollaban diligencias propias de su especialidad en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros. En ese contexto, los investigadores fiscalizaron a un ciudadano extranjero y realizaron la correspondiente verificación de identidad mediante los sistemas institucionales.

La consulta en las bases de datos institucionales interconectadas con Interpol permitió establecer que se trataba de Cristian David Amú Díaz, alias "Motosierra", quien era requerido por las autoridades judiciales colombianas por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el detenido está sindicado como integrante de Renacer Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia), donde cumplía funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

Asimismo, antecedentes provenientes de líneas investigativas de la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo vinculan con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, antecedente que se mantiene sujeto a la investigación de las autoridades competentes.

Una vez verificada la situación judicial internacional, los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Posteriormente, se solicitó al tribunal competente una orden de detención con fines de extradición.

El ciudadano colombiano quedó a disposición del tribunal competente para el respectivo control de detención.

PURANOTICIA