Frente Amplio inicia sus elecciones internas: Yeomans y Martínez disputan la presidencia

El Frente Amplio realizará este sábado 15 y domingo 16 de agosto sus elecciones generales internas, proceso en el que se renovarán distintos órganos nacionales, regionales y locales, además de los tribunales de justicia partidaria.

En el caso de la elección de la directiva nacional, las y los militantes deberán optar entre dos listas:

- Unidad para Avanzar, encabezada por la diputada Gael Yeomans.

- Frente Amplio para Chile, liderada por la actual presidenta, Constanza Martínez.

Durante el fin de semana, la militancia también participará en un plebiscito ratificatorio de las reformas al estatuto del partido.

La votación será 100% electrónica, secreta y comenzará este sábado a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas de este domingo.

Podrán participar las y los militantes de Chile y el extranjero que se afiliaron al partido antes del 8 de mayo de 2026.

Para conocer sus datos electorales y votar, las y los votantes deberán ingresar a frenteampliochile.cl utilizando su Clave Única o cédula de identidad.

DEBATE

En el último debate, Yeomans planteó un cambio de dirección y manifestó que creen que "es importante que el liderazgo del Frente Amplio se haga notar. Ha faltado liderazgo".

La parlamentaria apuntó a “articular nuestra fuerza política, lo que ya tiene el Frente Amplio construido en liderazgo, tanto en los parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, pero también la fuerza social que también está representada en nuestra dirección”.

En tanto, Martínez dijo que le "llama la atención, porque Gael es jefa de bancada, es parte del Congreso y nosotros hemos planteado que si nos encerramos simplemente en el Congreso hay un problema, porque de hecho hoy día tenemos minoría parlamentaria".

"Acá es necesario una maniobra comunicacional más, una voz más fuerte o un problema de ese tipo me parece que es reducir el debate a un aspecto que es demasiado pequeño para el nivel de importancia que estamos viviendo", añadió.

PURANOTICIA